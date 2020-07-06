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أهداف مباراة برشلونة وفياريال فى الدوري الاسباني

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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شاهد أهداف مباراة وفياريال فى الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 5-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

شهدت التشكيلة الرسمية لنادي برشلونة عودة المهاجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” الذي شارك لمدة دقيقتين فقط في المباراة الماضية امام “أتلتيكو مدريد”.

وجاء في حراسة المرمى كالمعتاد الحارس الألماني المتألق “تير شتيجن”، ولعب المدافع الفرنسي “كليمنت لينجليه” جوار “جيرارد بيكيه” في قلب الدفاع.

صنع المهاجم الأرجنتيني ليونيل هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات في   بفوز كبير ومستحق 4-1 على مضيفه فياريال.

وجاء أول أهداف المباراة عن طريق النيران الصديقة حيث سجله باو توريس مدافع فياريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان الهدفين الآخريين في الدقيقتين 20 و45 علما بأن ميسي هو من صنع الهدفين.

وفي المقابل، جاء الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 14.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي العنيد وتجمد رصيد فياريال “الغواصات” عند 54 نقطة في المركز الخامس علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في سبع مباريات خاضها بعد استئناف فعاليات الموسم الحالي.

إليكم أهداف مباراة برشلونة وفياريال فى الدوري الاسباني

هدف برشلونة الاول 1-0

هدف التعادل ليفاريال 1-1

هدف برشلونة الثاني 2-1

هدف برشلونة الثالث 3-1

هدف برشلونة الرابع 4-1

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