ملخص مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني “ميسي ورفاقه يرفضون الاستسلام”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “فياريال وبرشلونة” في أهم مباريات اليوم الأحد 5-7-2020 بالجولة الـ 34، في الدوري الإسباني.

نقلت مباراة “برشلونة وفياريال” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما نقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على فياريال “لاسيراميكا”.

سحق فريق “برشلونة” فياريال برباعية ممتعة، ليرفع رصيده إلى النقطة 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر “ريال مدريد”، الذي انتصر بصعوبة على “أثلتيك بيلباو” ظهر اليوم.

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في المقابل تجمد رصيد “فياريال” عند النقطة 54 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في الصعود إلى المركز الرابع ولو مؤقتًا على حساب “إشبيلية” الذي سيواجه فريق “إيبار” غدًا الاثنين.

والتالي ملخص مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

برشلونة 4-1 فياريال

????️ملعب لاسيراميكا (فياريال)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 34)

⌚انتهت

اهلاً ومرحبًا بكم في ملخص مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الـ 34 بالدوري الاسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد”.

????تشكيلة فياريال: أسينخو – جاسبار – ألبيول – فرانسيسكو – مورينو – تشيكويزي – اجويسا – إيبورا – كازورلا – ألكاسير – جيرارد مورينو.

أسينخو – جاسبار – ألبيول – فرانسيسكو – مورينو – تشيكويزي – اجويسا – إيبورا – كازورلا – ألكاسير – جيرارد مورينو. ????تشكيلة برشلونة: شتيجن – سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا – روبرتو – بوسكيتس – فيدال – ميسي – سواريز – جريزمان.

“1???? بداية المباراة..

“2⚽جووووووووووووووووول هدف اول لبرشلونة! اي بداية هذه من البرسا????

“2 قصة الهدف: جوردي ألبا ينطلق بسرعة كبيرة من جهة اليسار ويرسل عرضية ارضية داخل منطقة الجزاء لترتطم في قدم المدافع باو فرانسيسكو وتسكن شباك أسينخو.

“14⚽جووووووووووووووووول جيرارد مورينو يعدل النتيجة للغواصات الصفراء، من هجمة مرتدة مثالية.

“15 اوووووووه.. سواريز كاد يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لولا تألق أسينخو.

“20⚽جووووووووووووووووول!! الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق لويس سواريز بعد مجهود فني رائع من ليونيل ميسي.

“29 تشيكويزي يتلقى تمريرة من مورينو ويسددها قوية بيسراه ولكن تعلو مرمى شتيجن.

“35????تبديل اضطراري لفياريال بخروج باكو ألكاسير للاصابة ونزول المهاجم الكولومبي باكا.

“36 من اول لمسة كاد يفعلها باكا ويسجل هدف التعادل لفياريال بتسديدة قووية ولكن شتيجن يتصدى لها ببراعة.

“37 برشلونة يرد بهجمة مرتدة سريعة تنتهي عند فيدال الذي صوب كرة صاروخية تصدى لها أسينخو.

“41 سواريز يهدر فرصة ذهبية لقتل المباراة.. مهلاً، حكم المباراة احتسب الكرة تسلل على ألبا الذي مرر لسواريز.

“43⚽جووووووووووووووووول الثالث لبرشلونة عن طريق جريزمان بطريقة فنية راااائعة.

“43 قصة الهدف: جملة تكتيكية ممتازة بدأت من عند سواريز وذهبت لميسي الذي خدع دفاع فياريال ومرر بالكعب إلى جريزمان على حدود منطقة الجزاء ليسددها الاخير عالية “تشيب” من فوق أسينخو بشكل رائع.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3 نهاية الشوط الاول بتقدم برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد لفياريال.

شوط اول ممتع.. استراحة قصيرة ونعود لكم مع بداية الشوط الثاني.

“45???? بداية الشوط الثاني..

“45????????تبديلان دفعة واحدة لفياريال بخروج إيبورا ونزول القائد برونو سوريانو، وخروج جيرارد مورينو ونزول جوميز.

“56????تبديل ثالث لفياريال بخروج سانتي كازورلا ونزول تريجيروس.

“58 سواريز يضيع فرصة محققة للتسجيل بغرابة شديدة، لم يمرر لجريزمان وقرر مرواغة الحارس لتطول الكرة وتخرج إلى ضربة مرمى.

“60???????? تبديلان دفعة واحدة لبرشلونة بخروج سواريز ونزول ريكي بويج، وخروج سيميدو ونزول راكيتيتش.

“65 راكيتيتش يمهد كرة لفيدال القادم من الخلف ليسددها بقوة كبيرة ولكن أسينخو يتصدى.

“69⚽جووووووووووووووووووول ميسي يهدي برشلونة الهدف الرابع بتمريرة من سيرجي روبيرتو.

“70❌⚽ الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على فيدال الذي شارك في اللعبة الماضية.

“70????التبديل الاخير لفياريال بخروج باكا ونزول نينيو.

“72????????بتديلان دفعة واحدة لبرشلونة بخروج جريزمان ونزول فاتي، وخروج بوسكيتس ونزول برايثوايت.

“80 برايثوايت يفشل في تسجيل الهدف الرابع بعد انفراده بأسينخو.

“82????التبديل الاخير لبرشلونة بخروج بيكيه ونزول أراوخو.

“86⚽جوووووووووووووول الرابع لبرشلونة عن طريق البديل أنسو فاتي

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2 العارضة تحرم ميسي من تسجيل الهدف الخامس من ضربة حرة مباشرة.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بتحقيق برشلونة فوزًا مستحق على فياريال.

إلى هنا ينتهي الملخص وإلى اللقاء في مباريات اخرى.

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