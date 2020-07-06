ليفربول يستعيد إتزانه بفوز صعب أمام أستون فيلا فى الدوري الانجليزي

استعاد ليفربول بعض اتزانه بفوز صعب 2 / صفر على ضيفه أستون فيلا، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الأحد 5-7-2020، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وفي أول مباراة يخوضها على ملعبه “آنفيلد روود” بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ، لم يقدم ليفربول المستوى الذي يستطيع محو الصورة التي ظهر عليها عندما خسر صفر – 4 أمام مضيفه مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي.

وانتزع ليفربول فوزاً صعباً أمام ضيفه استون فيلا الذي كافح على مدار شوطي المباراة بقيادة اللاعبين المتألقين جام جيرليش والمصري الدولي محمود حسن (تريزيجيه) بنتيجة هدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل السنغالي ساديو ماني هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 71 رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي مقابل 17 هدفا لزميله محمد صلاح.

وفي الدقيقة 89، سجل البديل كورتيس جونز الهدف الثاني بعدما هيأ له المصري الدولي الكرة بضربة رأس متقنة ليكون الهدف الثامن الذي يصنعه صلاح للفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي الذي يمكنه تقليص هذا الفارق إذا حقق الفوز على مضيفه ساوثهمبتون في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط أمام بورنموث ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية).

ورغم الفارق في المستوى بين ليفربول المتوج باللقب مؤخرا وأستون فيلا ، الذي يصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط ، لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة تفوقا واضحا لليفربول حيث انحصر اللعب في وسط الملعب معظم الوقت.

وتلاعب محمد صلاح نجم ليفربول بدفاع أستون فيلا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة قبل أن يسقط داخل المنطقة تحت ضغط الدفاع ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولم يبد أستون فيلا أي رهبة في مواجهة الفريق الفائز باللقب حيث تبادل الهجوم مع أصحاب الأرض وسعى مرارا للوصول إلى منطقة الجزاء ولكن هجماته لم تكتمل في ظل تألق دفاع ليفربول بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك.

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