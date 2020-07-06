رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أوباما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع يوسف إبراهيم أوباما نجم خط وسط الزمالك سواء بشكل رسمي أو عن طريق أحد الوسطاء، حيث أكدت وسائل إعلامية مؤخرًا وجود مفاوضات بين الاهلي ونجم خط وسط الزمالك.

ولم يتواصل أي شخص بشكل رسمي أو ودي مع أوباما وما تمت إثارته في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. ومازال متبقي لأوباما في عقده مع الزمالك موسم إضافي.

كما أنه لا يوجد أيضا أي وسيط من جانب الأهلي تحدث مع أوباما وأنه لم يحدث أي تواصل معه من جانب مسئولي الأهلي بأي شكل.