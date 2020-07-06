رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، على أرضية ملعب فيلا بارك، معقل الأخير.

Advertisements

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل حسم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في ظل المنافسة الشرسه مع تشيلسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.