رياضة | آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي عقب نهاية فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وتستعد إدارة الأهلي لتجهيز عرض جديد من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من صفوف هدرسفيلد في الصيف الحالي بعد رفض العرض الأول مؤخرًا والذي تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار.

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ويطمح مسئولو الأهلي في التوصل إلى الاتفاق مع مسئولي هيدرسفيلد بشأن التعاقد مع رمضان صبحي في الفترة المقبلة على الرغم من تمسك الفريق الإنجليزي ببيع النجم الدولي المصري مقابل 8 ملايين يورو.

ويقود مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد الإنجليزي بشأن إتمام صفقة رمضان صبحي مؤخرًا كلا من نادر شوقي وكيل أعمال صبحي وخالد مرتجي عضو مجلس الشياطين الحمر بالإضافة إلى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

وأعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن رغبته في استمرار رمضان صبحي في صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل لأنه من الأعمدة الأساسية للفريق الأحمر.