رياضة | المثلوثي يغيب عن مران الصفاقسي بأوامر من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر المثلوثي يغيب عن مران الصفاقسي بأوامر من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولوا نادي الزمالك من إعلان حسم صفقة حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

المثلوثي يغيب عن تمرين الصفاقسي

تحدثت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم الأحد عن غياب حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي عن مران النادي التونسي خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انطلاق معسكر المنتخب التونسي.

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وذكر موقع فوت 24 التونسي، أن مسئولي الزمالك قد طلبوا من حمزة المثلوثي عدم التواجد في مران الصفاقسي خلال الأيام المقبلة وعدم استكمال الموسم مع الفريق التونسي.

وكان المثلوثي قد توصل لاتفاق نهائي على الانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده الحالي مع الصفاقسي بنهاية الموسم الحالي.

وينتظر المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي فتح المجال الجوي بين مصر وتونس من أجل الوصول إلى القاهرة والخضوع للفحص الطبي والتوقيع لازمالك لمدة 3 مواسم بدءا من الموسم الكروي الجديد في مصر.