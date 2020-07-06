رياضة | نجم الأهلي مطلوب في المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مطلوب في المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب يخطط للحصول على خدمات أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار إلى صفوف الجونة.

وطالب عماد النحاس من إدارة المقاولون العرب التواصل مع إدارة الأهلي وأحمد ريان من أجل بحث إمكانية تواجده مع المقاولون العرب في الموسم المقبل وذلك في ظل رغبته في التعاقد مع رأس حربة مميز.

وقدم أحمد ياسر ريان آداء رائعًا مع الجونة، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف في الموسم الحالي مما جذب أنظار الأندية له.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة دخول المقاولون العرب في مفاوضات مع أحمد ياسر ريان من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.