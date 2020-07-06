شكرا لقرائتكم بالأرقام .. موليكا وتراوري أيهما الأنسب لقيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للتعاقد مع مهاجم افريقي سوبر بناء على رغبة لجنة الكرة والتخطيط وكذلك الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر بوجود رأس حربة مميز قادر على تسجيل وصناعة الأهداف وترجمة الفرص الخطيرة ومجهوداته زملائه خلال المواسم المقبلة.

ويأتي على رأس أولويات الفريق الأحمر الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي ، و البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز، فمن الأنسب فيهما لقيادة هجوم الأهلي بعدما فتح مسئولو الأحمر خطوط مفاوضات مع الثنائى لضم إحدهما أو كلاهما في الميركاتو الصيفي الجاري.

الأهلى عرض على جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي راتب سنوي قدره 800 الف دولار، لإقناع اللاعب باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل ،وصرف النظر عن العروض الأوربية التي وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدوري الفرنسي والبلجيكي في الوقت الذى رصدت فيه إدارة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع موليكا والذي يعد على رأس المطلوبين لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد أن نال اللاعب إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لضمه.

موليكا رحب باللعب للأهلي خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية لرغبته فى خوض تجربة جديدة فى القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله، ويُعد جاكسون موليكا واحداً من أربعة لاعبين أجانب اختارهم فايلر وطلب التعاقد مع أياً منهم في الموسم الجديد.

تزامنا في الوقت الذى حصل فيه مسئولو النادي الأهلي على توقيع البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، وحصل مسئولو الأهلي علي توقيع إيريك في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلي، فيما وقع اللاعب مؤخراً مع امير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضا صريحا علي طلبه، مؤكدين له إنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وان رحيله سيتأجل موسم أخر على أقل تقدير.

ويعتبر الفوز بدوري أبطال افريقيا مطمع كبير لموليكا وشغفه بأن يتوج ببطولة دوري أبطال افريقيا مع الاهلى ستكون هي الحاسمة في اختياراته لان الأحمر تأهل إلى النهائي في اخر نسختين دون تحقيق اللقب وفى الثالثة على بعد خطوة من النهائي الثالث على التوالي مما يؤكد أنه يستطيع الفوز بالبطولة في كل لحظة ونفس الحال بالنسبة لايريك تراواري الذى يأمل في حد البطولة وأيضا اللعب في مونديال الأندية، حيث سيظل كأس العالم للأندية البطولة الأكبر والاغلى لأى لاعب افريقي يتمني أن يمثل ناديه من خلالها وهو سيكون مطمع كبير للأنجولي والبوركيني حال فوزهما ببطولة افريقيا.

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ونستعرض أبرز أرقام موليكا وتراوري:

ونجح موليكا في احراز 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما لعب موليكا 10 مباريات الموسم الجاري بمعدل 2.251 دقيقة ، وسجل 7 أهداف ، 3 مراكز يجيد اللعب فيها مهاجم جناح أيمن وايسر

فيما يمتلك تراورى إمكانيات فنية استثنائية حيث يستطيع اللعب فى العديد من المراكز مثل الجناح ووسط الملعب وتحت رأس الحربة والظهير الأيسر ورأس الحربة الصريح فى ظل تمتعه بالسرعة والقوة البدنية والمهارة.

وخاض صاحب الـ24 عاما مع بيراميدز بالموسم الحالى 12 لقاء بالدورى واستطاع تسجيل هدفين وصناعة 3، كما خاض فى الكونفدرالية 9 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

كما يمتلك تراورى مسيرة مميزة بالدورى المصرى حيث خاض 117 لقاء وتمكن من تسجيل 29 هدفاً وصناعة 21.