المقاولون يدرس خوض معسكر مغلق استعداداً لاستئناف الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس نادي المقاولون العرب إقامة معسكر مغلق للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بعد خضوع لاعبو الفريق للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا والتأكد من سلامتهم.
كان المقاولون قد عاد إلى التدريبات الأسبوع الماضي بعد إجراء المسحة الأولى، وأكدت نتائج أول مسحتين سلامة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، فيما ثبت إيجابية حالة واحدة فقط من عمال غرف خلع الملابس وتم عزلها دون الاختلاط بأي لاعب.
من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.
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