شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. موليكا وتراورى أيهما الأنسب لقيادة هجوم الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر بناء على رغبة لجنة الكرة والتخطيط، وكذلك الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر بوجود رأس حربة مميز قادر على تسجيل وصناعة الأهداف، وترجمة الفرص الخطيرة ومجهوداته زملائه خلال المواسم المقبلة.

ويأتى على رأس أولويات الفريق الأحمر الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى، والبوركينى إيريك تراورى نجم بيراميدز، فمن الأنسب فيهما لقيادة هجوم الأهلى بعدما فتح مسئولو الأحمر خطوط مفاوضات مع الثنائى لضم إحدهما أو كلاهما فى الميركاتو الصيفى الجاري؟

الأهلى عرض على جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى راتبا سنويا قدره 800 ألف دولار، لإقناع اللاعب باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، وصرف النظر عن العروض الأوروبية التى وصلته مؤخراً وبالتحديد من الدورى الفرنسى والبلجيكى فى الوقت الذى رصدت فيه إدارة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع موليكا والذى يعد على رأس المطلوبين لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، خاصة بعد أن نال اللاعب إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لضمه.

موليكا رحب باللعب للأهلى خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية لرغبته فى خوض تجربة جديدة فى القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله، ويُعد جاكسون موليكا واحداً من أربعة لاعبين أجانب اختارهم فايلر وطلب التعاقد مع أياً منهم فى الموسم الجديد.

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تزامنا فى الوقت الذى حصل فيه مسئولو النادى الأهلى على توقيع البوركينى إيريك تراورى نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهى المرة الثانية التى يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، وحصل مسئولو الأهلى على توقيع إيريك فى عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلى، فيما وقع اللاعب مؤخراً مع امير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز عن رغبته فى الرحيل للأهلى، إلا أن اللاعب تلقى رفضا صريحا على طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل فى الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وان رحيله سيتأجل موسم أخر على أقل تقدير.

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ويعتبر الفوز بدورى أبطال أفريقيا مطمعا كبيرا لموليكا وشغفه بأن يتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى ستكون هى الحاسمة فى اختياراته لأن الأحمر تأهل إلى النهائى فى آخر نسختين دون تحقيق اللقب، وفى الثالثة على بعد خطوة من النهائى الثالث على التوالى، مما يؤكد أنه يستطيع الفوز بالبطولة فى كل لحظة ونفس الحال بالنسبة لإيريك تراورى الذى يأمل فى حد البطولة وأيضا اللعب فى مونديال الأندية، حيث سيظل كأس العالم للأندية البطولة الأكبر والأغلى لأى لاعب أفريقى يتمنى أن يمثل ناديه من خلالها وهو سيكون مطمعا كبيرا للأنجولى والبوركينى حال فوزهما ببطولة أفريقيا.