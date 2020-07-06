شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم 15 أهلاويا معارا هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يملك النادي الأهلي 15 لاعبا معارا في الدوري المصري أو خارجه هذا الموسم، وهو عدد يساوى قائمة تخوض موسما كاملا في بعض الفرق، ومع اقتراب الانتقالات الصيفية باتت المؤشرات تتحدث عن لاعبين قريبين من العودة وآخرين قريبين من الرحيل، ولاعبين قد يستقر بهم الحال على تجديد الإعارة.

ويعول الأهلي على تألق لاعبيه المعارين هذا الموسم، استعدادا لاختيار العناصر التي يكون لها دور في تشكيلة الفريق الموسم المقبل، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الصفقات وعجز خزينة النادي في توفير الدعم لصفقات سوبر.

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ويقدم النادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، أداءً مثاليًا ونتائج متميزة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حتى الآن، مغردا فى صدارة ترتيب الدوري وحيدا، فيما ركز الزمالك على بطولة دوري الأبطال الأفريقية بعد تتويجه بلقبي السوبر المحلي والأفريقي الشهر الماضي.

وخرج أكثر من لاعب على سبيل الإعارة من الأهلي لتتيح لهم فرصة اللعب باستمرار للعودة مجددا للفريق في الصيف المقبل، وتضم قائمة معاري الأهلي كل المراكز، التي يمكن أن يحتاجها الفريق في الصيف المقبل، باستثناء مركز حارس المرمى.

لمعرفة بالأرقام ماذا قدم 15 لاعبا معارا من الأهلي هذا الموسم من هنا..