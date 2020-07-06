المعتصم سالم : محمود الخطيب تحدث معي للانضمام للنادي الأهلي

كشف المعتصم سالم مدافع المنتخب المصري ونادي الإسماعيلي السابق، عن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك للتعاقد معه في وقت سابق.
وقال سالم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " في عام 2010 تلقيت عرضين من الزمالك والأهلي، لكن عرض الأخير كان الأقوى".
وأضاف " " كنت أفضل الانضمام للنادي الأهلي عن الزمالك في عام2010، بسبب الاستقرار الفني والإداري".
وأردف " محمود الخطيب تحدث معي للانضمام للنادي الأهلي".
وعن الفترة التي قضاها داخل النادي الإسماعيلي، قال " " جمهور الإسماعيلي ممتع للغاية، وأي لاعب يتمني اللعب للإسماعيلي".
وتابع " رحلت عن النادي الإسماعيلي ولم أحصل على مستحقات ماليةلمدة موسم كامل".
" كثرة تغيير مجالس إدارة النادي الإسماعيلي السبب في عدم استقرار النادي وعدم التتويج بالبطولات".
وانضم المعتصم سالم للنادي الإسماعيلي في العام 2003 قادماً من نادي جولدي، قبل أن يرحل عن الإسماعيلي في العام 2012 إلى نادي سموحة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
يذكر أن المعتصم سالم ساهم في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2010، بالإضافة إلى أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما في العام 2003.
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