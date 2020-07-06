الزمالك يغري أوباما بـ10 ملايين جنيه سنويًا لتمديد عقده

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك بدأ مفاوضات التجديد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، من أجل تمديد العقدوالتوقيع علي عقود جديدة لمدة خمس سنوات.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤولو الزمالك وعدوا اللاعب بزيادة راتبه السنوي من 6 ملايين جنيه في الموسم إلي 10 ملايين جنيه".
وأوضح: "الزمالك متخوق من دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب في ظل أحقيته في التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل"
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