الأهلي يرفض عرض مغري لتجديد إعارة محمد شريف

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلي، رفضوا عرضًا من نادي إنبي قيمته 3 ملايين جنيه، وذلك من أجل تجديد استعارة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار للفريق البترولي.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إنبي يرغب في الإبقاء على اللاعب لمدة موسمآخر بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق هذا الموسم، في الوقت الذي طلب فيه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب مرة أخري بداية من الموسم الجديد".
يذكر أن انتقل محمد شريف محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالناديالأهلي إلى إنبي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أي في سبتمبر من عام 2019، علي سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مقابل مليون ونصف جنيه مصري.
وشارك اللاعب الشاب صاحب ال 19 عاما مع إنبي منذ انتقاله العام الماضي في 18 مباراة، 17 في بطولة الدوري، ومباراة واحدة في كأس مصر، كما قدم أداء جيدا مع البترولي خلال تلك الفترة ، بالإضافة إلي تسجيله أهداف معهم.
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