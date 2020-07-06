الإسماعيلي يحدد مبلغ 2 مليون دولار لبيع عبد الرحمن مجدي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الإسماعيلي حددوا مبلغ 2 مليون دولار، من أجل بيع عبد الرحمن مجدي مهاجم الفريق لأي نادي خارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة

"النهار": "اللاعب الواعد تلقي عدد من العروض الخارجية في الفترة الماضية، علي خلفية تألقه مع المنتخب المصري، ونجاحه في المساهمة مع زملاءه في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، والتأهل لاولمبياد طوكيو".

وخرج محمد حلمي وكيل اللاعب في تصريحات صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن الإسماعيلي تلقي بالفعل عروض لضم مجدي من الدراويش، من ضمنهم نادي أياكس أمستردام الذي طلب منهم، أن يقضي اللاعب معهم فترة معايشة نظير مقابل مادي.

كما أكد حلمي أن عبالرحمن مجدي يتبقي له ثلاث مواسم في عقده مع اللإسماعيلي.