أمير سعيود : قضيت أفضل فترات حياتي الكروية مع الأهلي والإسماعيلي

أكد الجزائري أمير سعيود لاعب النادي الأهلي السابق وشباب بلوزداد الجزائري الحالي، أنه قضى أجمل فترات حياته الكروية مع ناديي الأهلي والإسماعيلي.

وقال سعيود خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " فضيت أفضل فترات حياتي في كرة القدم كانت مع النادي الأهلي والإسماعيلي".

وأضاف " " تعلمت الكثير من

Advertisements

مانويل جوزيه، بالرغم من أنه صاحب قرار رحيلي عن النادي الأهلي".

وبسؤاله عن احتمالية عودته مرة أخرى للدوري المصري، أجاب اللاعب الجزائري " نادي بيراميدز أراد التعاقد معي، لكن المفاوضات توقفت بسبب عدم رغبة نادي شباب بلوزداد بالتفريط بخدماتي".

وأتم حديثه " نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يجمع بين 4 أندية على مستوى فني عال".

يذكر أن أمير سعيود البالغ من العمر 29 عامًا انضم لصفوف النادي الأهلي في العام 2008، ثم خرج على سبيل الإعارة في العام 2010 إلى نادي العربي الكويتي، وفي العام التالي انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة، قبل أن يجدد النادي الأهلي إعارته في عام 2012 إلى مولودية الجزائر.