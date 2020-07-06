فينجادا ينصح ناهر ماهر بعدم الاحتراف في ناسيونال ماديرا

وجه البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، نصيحة إلى ناصر ماهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإلمعار لصفوف سموحة، بعد تلقيه عرضا من نادى ناسيونال ماديرا.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنصح ناصر ماهر بالاستمرار في الأهلي وهو نادي كبير".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال

لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب تألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح يتمتع بعقلية كبير مثل جميع اللاعبين المصريين الذين

يتمتعون بعقلية ناضجة".

وتابع: "نجد أن الأفارقة محترفون في أوروبا ولكن المنتخب المصري يتفوق عليهم رغم عدم احتراف معظمهم، بسبب عقلية اللاعب المصري".

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كشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وعن عروض انتقال رمضان صبحي للدوري البرتغالي، أضاف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقادر على النجاح داخل الدوري البرتغالي".