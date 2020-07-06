لاعب الأهلي السابق : لم أحصل على فرصتي مع القلعة الحمراء

قال اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه لم يحصل على الفرصة الكاملة في القلعة الحمراء من أجل إثبات جدارته.
وأكد غدار في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أتحدث مع حسام البدري وقتها وانتظرت
وتابع: "لم تكن هناك كيميا بيني وبين حسام البدري لذلك لم أحصل على فرصتي".
وأضاف لاعب الأهلي السابق " سعيد بارتداء قميص النادي الأهلي وإن ذلك شرف لأي لاعب
وأتم " رحلت عن الأهلي الي الدوري الماليزي وحصلت علي العديد من البطولات خلال 8 سنوات في الدوري الماليزي".
يذكر ان محمد غدار انضم للنادي الأهلي في موسم 2010 - 2011، ثم رحل في العام ذاته إلى نادي تشرين السوري بعد رحلة قصيرة مع القلعة الحمراء.
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