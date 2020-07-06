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نجم حرس الحدود السابق يعلق على موقف عاشور وفتحي مع الأهلي

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قال أحمد عبدالغني، نجم منتخبنا الوطني ومهاجم حرس الحدود السابق، إن الأهلي لم يخطأ في التعامل بملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بتوجيه الشكر له.

وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر

وان" على قناة "النهار": "الأهلي وجد أنه لن يحقق أي استفادة منه في الفترة المقبلة لذلك قرر الاستغناء عنه".

وعن رحيل أحمد فتحي، أشار: "فتحي لاعب

كبير ولكنه لم يرحل بسبب عدم مشاركته كما قال، إنما رحل لأسباب مادية فقط".

ويعد أحمد عبدالغني أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج حرس الحدود، بكأس مصر في عامي 2009، 2010، وكأس السوبر 2009، تحت قيادة طارق العشري مدرب النادي العسكري السابق.

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