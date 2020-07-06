نابولي يقهر روما في المعركة الأوروبية ويخدم أتالانتا



انتزع نابولي فوزا صعبا من ضيفه روما (2/1)، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي.



وتقدم نابولي بهدف سجله خوزيه كاييخون، في الدقيقة 55.



وتعادل هنريك مخيتاريان لروما في الدقيقة 60، لكن لورينزو إنسيني أضاف الهدف الثاني لنابولي، في الدقيقة 82.



وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة، في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف روما، الذي يحتل المركز الخامس.



ويخوض الفريقان صراعا قويا، على حجز مقعد مؤهل للدوري الأوروبي.



وأصبح أتالانتا الرابع الفائز بهدف نظيف على كالياري يملك 63 نقطة على بعد 15 نقطة عن كل من روما ونابولي قبل ثماني مراحل على ختام الموسم.

وتلقى روما خسارته الثالثة توالياً فيما عاد نابولي لنغمة الفوز بعد خسارته من أتالانتا بالذات 2-0 في الجولة الفائتة.



وانتهت آمال كل من روما ونابولي منطقياً باحتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.





المصدر: وكالات

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