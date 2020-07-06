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برشلونة يرفض الاستسلام ويهزم فياريال برباعية

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رفض رفع المنديل الأبيض في صراعه مع على لقب الليغا وتخطى عقبة فياريال في ليلة تألق غريزمان وسواريز ومن خلفهما .
 
وأكّد برشلونة نيته التمسك بحظوظه في الدفاع عن لقبه حتى الرمق الأخير بعدما تجاوز مضيفه فياريال 4-1 يوم الأحد ضمن الأسبوع الرابع والثلاثين من مسابقة لكرة القدم.
 
ودخل برشلونة المواجهة تحت ضغط شديد خلّفه تأخره عن ريال مدريد بفارق سبع نقاط وشائعات رغبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمغادرة إضافة للضجة التي أثارتها عائلة الفرنسي أنطوان غريزمان عقب انتقاداتها للمدرب كيكي سيتين.
 
وافتتح برشلونة التسجيل مبكراً عن طريق الخطأ بعد كرة حولها لاعب فياريال باو توريس في مرمى فريقه (3).
 
وعدّل المتألق جيرارد مورينو النتيجة عندما تابع كرة ارتدت من الحارس الألماني تير شتيغن (14)، لكن الأوروغوياني لويس سواريز وغريزمان ومن خلفهما ميسي وجدوا الحلول لحسم المباراة.
 
وأعاد سواريز فريقه للريادة بهدف رائع مستفيداً من تمريرة ميسي (20) ثم أضاف غريزمان الهدف الثالث بكرة خادعة مترجماً تمريرة أخرى من ميسي أيضاً (45).
 
وكاد ميسي أن يؤكد تنصيب نفسه ملكاً للمباراة بتوقيعه على هدف برشلونة الرابع في الشوط الثاني لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.
 
وأضاف البديل الشاب فاتي الهدف الرابع مع نهاية المباراة (86) مؤكداً تطور مستواه في الأشهر الفائتة.
 
ولم يكتف برشلونة بوضع حدٍّ لسلسلة نتائجه السلبية عندما سقط في فخ التعادل آخر مباراتين بل إنّه ألحق الهزيمة الأولى بفياريال منذ استئناف المسابقة التي توقفت عدة أشهر عقب جائحة .
 
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي انتصر على بلباو بهدف نظيف عصر الأحد، فيما توقف رصيد الخاسر عند 54 نقطة في المركز الخامس.

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