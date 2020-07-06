رياضة | راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، رقم قياسي خلال مباراة أتلتيك بلباو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وقاد راموس ريال مدريد للفوز على بلباو بهدف نظيف، بعد الهدف الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن راموس أصبح أول مدافع يُسجل 10 أهداف في موسم واحد في الليجا منذ فيرناندو هييرو في موسم 1993-1994.

وأضافت الشبكة، أن راموس سجل 5 أهداف منذ استئناف النشاط أكثر من أي لاعب آخر في الليجا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة.