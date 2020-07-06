رياضة | إصابة وتعافي 15 لاعب في الدوري المصري بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة وتعافي 15 لاعب في الدوري المصري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد العطار المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع الأندية خضعوا للمسحات الطبية الخاصة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأنه هناك 80% من الأندية قامت بإجراء 3 مسحات وأنه هناك أندية قامت بإجراء مسحة واحدة فقط.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق:"منذ بداية الأسبوع الماضي، تم إجراء تحليل الأجسام المضادة للاعبين والإداريين في الأندية لاكتشاف أصابة اللاعبين بفيروس كورونا وهل تعافوا منه دون أن يشعروا به أم لا".

واختتم العطار تصريحاته قائلاً:"هناك 15 لاعبا في الأندية أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه دون أن يعرفوا، تم إنشاء إدارة طبية في اتحاد الكرة برئاسة مصطفى ترك لتنشئ ملفا طبيا لكل نادي كما تم تخصيص مراقب طبي يراجع الاشتراطات الطبية في كل مباراة".