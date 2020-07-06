رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة بلباو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل سيرجيو راموس هدف ريال مدريد الوحيد، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 77، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.