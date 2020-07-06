رياضة | ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفقد نادي ريال مدريد، ثنائي من نجوم الفريق، أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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ومن المقرر أن يغيب كل من الثنائي سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، عن مباراة ألافيس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى راموس وكارفخال، البطاقة الصفراء الخامسة لهم خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، التي انتهت بفوز المرينجي بهدف دون رد سجله القائد رامةس من ركلة جزاء.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة.