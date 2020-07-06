الامارات | المنتخب يتجمّع للمرة الأولى تحت قيادة بينتو في 22 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتجمّع للمرة الأولى تحت قيادة بينتو في 22 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، المرحلة الأولى من برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول، استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في شهرَي أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو.

وقال بيان صحافي أمس: «سيكون التجمع الأول للأبيض من 22 إلى 27 يوليو الجاري في الدولة، لإجراء الفحوص الطبية والإعداد البدني، فيما سيكون التجمع الثاني من الأول إلى 23 أغسطس بمعسكر خارج الدولة، وستتخلله مباراتان وديتان، علماً بأن قائمة المنتخب سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة».

في المقابل سيكون التجمع الثالث من 31 أغسطس إلى التاسع من سبتمبر، وخوض مباراتين وديتين خلال أيام «الفيفا».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات، لتقام في شهرَي أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بحيث ستلعب مباراتان يومي الثامن و13 أكتوبر، ومباراتان يومي 12 و 17 نوفمبر 2020، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء في البيان: «بدأت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ولجنة الطب الرياضي، حول البدء في كل الإجراءات اللوجستية الخاصة بالمعسكرات الخارجية والفحوص الطبية، تقيداً بالإجراءات الاحترازية وحفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

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وسيلعب منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم الثامن من أكتوبر 2020، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلاند يوم 12 نوفمبر وأمام فيتنام يوم 17 من الشهر ذاته.

وعقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، أول من أمس، اجتماعها السابع بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة يوسف حسين، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة، سيف المنصوري، وأعضاء اللجنة، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر.

برنامج منتخب الناشئين

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برنامج منتخبنا للناشئين مواليد 2004، استعداداً لنهائيات كأس آسيا، المقررة في مملكة البحرين من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020، بمشاركة 16 منتخباً، حيث سيقيم المنتخب بقيادة المدرب الوطني، ماجد سالم، معسكراً داخلياً من 18 إلى 27 يوليو الجاري، ومعسكراً آخراً في الدولة للفترة من الأول إلى الخامس من سبتمبر المقبل، لإجراء الفحوص الطبية، على أن يقيم معسكراً خارجياً من الثامن من سبتمبر إلى 28 أكتوبر، ويلعب أربع مباريات ودية.

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