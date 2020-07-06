الامارات | لاعب العين كودجو يصل إلى توغو ويعود خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين كودجو يصل إلى توغو ويعود خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، إلى بلاده لقضاء فترة إجازة قصيرة، ولقاء عائلته، بعد أن كان قد اضطر للبقاء في الدولة طوال الفترة الماضية في انتظار تقرير مصير مسابقتي دوري الخليج العربي لكرة القدم وكأس رئيس الدولة بصورة رسمية، في وقت يلتزم فيه اللاعب بأداء تدريبات بدنية منفردة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب سيعود، خلال الأسبوع الحالي، من أجل الخضوع للفحوص الطبية التي تسبق إطلاق صافرة البداية الرسمية، تحضيراً للموسم الكروي الجديد، وكان نادي العين حدد موعد التدريبات بداية من منتصف الشهر الجاري، على أن يقيم معسكراً داخلياً في أبوظبي.

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