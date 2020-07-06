الامارات | اتحاد السباحة ينظم مؤتمر «العودة الآمنة لأنشطة المسابح»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة ينظم مؤتمر «العودة الآمنة لأنشطة المسابح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد السباحة، اليوم، المؤتمر الافتراضي الخاص بالعودة الآمنة لأنشطة المسابح والألعاب المائية، عبر تطبيق «زوم»، والبث المباشر على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي،، ويهدف المؤتمر إلى شرح طرق التعامل مع المسابح والألعاب المائية، عقب إعادة النشاط الرياضي بعد توقف دام كثيراً بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وكانت المسابح والألعاب المائية قد عادت إلى العمل من جديد في مختلف إمارات الدولة، لكن بنسب وإجراءات مشددة، من أجل حماية الأفراد والمشتركين في السباحة.

وأكد الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم» أنه تم إعداد الملفات الخاصة بالندوة الافتراضية حول العودة الآمنة لأنشطة المسابح والألعاب المائية، وأضاف: «العرض سيتضمن تشغيل المسابح الرسمية لاستقبال التدريبات، وكذلك المسابح التدريبية والترفيهية التي تضم أنشطة مختلفة مثل تدريب السباحة والإنقاذ والغوص».

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وأضاف: «يتضمن المؤتمر الإجراءات اللازمة للعودة الآمنة، وتم تقسيمها إلى أربعة أقسام، هي تعليمات تخص المُلاك، مثل الأندية والهيئات التي تملك المسابح، وتعليمات تخص المشغلين مثل شركات إدارة المنشآت ومعالجة المياه، وتعليمات تخص المعلمين والمدربين في قطاع السباحة، وأخيراً تعليمات تخص العملاء من سباحين وأولياء الأمور».

ويتحدث في المؤتمر الخبير الدولي في مجال الغوص والإنقاذ والسلامة المائية وإدارة المخاطر، محمد حلمي.

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