الامارات | مبارك مديراً لفريق الشارقة.. والدوخي إدارياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك مديراً لفريق الشارقة.. والدوخي إدارياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي الشارقة تعيين أحمد مبارك مديراً للفريق الأول، وسعود الدوخي إدارياً للفريق، علماً بأن النادي كان قد قرر أخيراً الاستغناء عن مدير الفريق عبدالعزيز محمد، وإداري الفريق علي محمد.
وذكر النادي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن شركة كرة القدم بالنادي تمنت للجهاز الإداري الجديد التوفيق والنجاح في مهمته مع الفريق.
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