الامارات | واندرسون: لم أتخيّل أنني سأتكيف بهذه السرعة مع كلباء

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شكرا لقرائتكم خبر عن واندرسون: لم أتخيّل أنني سأتكيف بهذه السرعة مع كلباء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر لاعب الوسط، البرازيلي واندرسون عن سعادته باللعب مع فريق اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يتطلع الى تقديم أفضل المستويات للاستمرار مع الفريق والبقاء في أجواء الكرة الإماراتية لمواسم أخرى.
وقال واندرسون الذي انضم إلى اتحاد كلباء في الانتقالات الشتوية بديلاً للمجري جوجاك، لموقع «فوتبولير» البرازيلي: «لم أتخيل أنني سأتكيف بهذه السرعة مع فريقي الجديد»، وتابع: «سأواصل العمل الشاق الذي قمت به في وقت سابق مع الأندية التي لعبت لها من أجل تحقيق تاريخ من الإنجازات العظيمة»، مضيفاً: «كنت مخلصاً للغاية منذ قدومي إلى هنا، وأنا واثق أكثر فأكثر في هذا العمل، وأتطلع الى تقديم العطاء الكروي لمواسم أخرى».
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