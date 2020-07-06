الامارات | النصر ينافس بولوينا على الياباني ناغاتومو

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينافس بولوينا على الياباني ناغاتومو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب الياباني يوتو ناغاموتو تلقى عرضاً للعب في دوري الخليج العربي، عقب انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي، لافتة إلى أن النصر تقدم بعرض غير متوقع قد يغير وجهة لاعب إنتر ميلان السابق.

وأوضحت صحيفة «إف سي إنتر نيوز» أن ناغاموتو قام بتوديع زملائه في غلطة سراي، ولم يحسم وجهته المقبلة، بعدما تلقى عرضاً من بولونيا الإيطالي، مبينة أن نادي النصر قد يسهم في خوض الدولي الياباني تجربة جديدة باللعب في الدوري الإماراتي.

وأشارت إلى ناغاموتو شارك مع غلطة سراي في 65 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف، ولديه سبع تمريرات حاسمة، إذ يعد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً من أبرز اللاعبين اليابانيين الذين لعبوا في الدوري الإيطالي، بعدما لعب في صفوف إنتر ميلان من 2011 إلى 2018، قبل أن ينتقل إلى غلطة سراي في آخر موسمين.

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