الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقات

يستعد أحد الأندية الكبيرة للإعلان عن صفقات جديدة، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب، علماً أن هذا النادي شهد أيضاً تغييرات إدارية واسعة.

«دودو»

Advertisements

ذكرت صحيفة «سبورت باز» البرازيلية، أن بالميراس في طريقه للموافقة على عرض من أحد أندية دوري الخليج العربي للتعاقد مع لاعب الفريق، البرازيلي إدواردو بيريرا «دودو».

لاعب

اشترط أحد لاعبي الهواة على فريق في دوري المحترفين الحصول على مبلغ مالي معين من أجل الانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، في حين حدّد النادي مبلغ 50 ألفاً حداً أقصى للتعاقد، وهو ما أوقف الصفقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news