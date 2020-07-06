شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهزم فياريال برباعية.. والـvar يحرم ميسي من التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة 34 من الدوري الإسباني.
سجل توريس، وسواريز وجريزمان وفانى الأهداف في الدقيقة 4 و20 و45 و87، فيما سجل هدف فياريال مورينو في الدقيقة 14،وسجل ميسي هدفاً في الدقيقة 69 لكن الحكم ألغاه بعد استخدام تقنية الفار.
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني وراء ريال مدريد المتصدر بالـ77 نقطة فيما تجمّد رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس.
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