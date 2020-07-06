برشلونة يقهر فياريال ويواصل الضغط على ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

حقق نادي برشلونة الفوز على نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ملعب لا سيراميكا، في اطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.



وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر صاحب الـ77 نقطة.

بينما توقف فريق فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس، وعجز عن معادلة نقاط إشبيلية الرابع ولو مؤقتا.

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ليتشبث برشلونة بأمل التتويج بالدوري الإسباني، ويتجاوز عقبة ملعب "لا سيراميكا" الصعب، ويواصل إقلاق مضجع ريال مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد إلى 4 نقاط في الصدارة

فيما خسر فياريال للمرة الأولى منذ استئناف النشاط الكروي بعد 5 انتصارات وتعادل في الست مباريات الماضية.

كما وصل فياريال إلى 23 مباراة متتالية دون فوز على برشلونة، إذ يرجع انتصاره الأخير على الفريق الكتالوني إلى عام 2008.