شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد النظر في مباريات إعداد الزمالك لدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النظر في عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها سبتمبر المقبل، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون حدد 4 مباريات ودية قبل مباراة الرجاء ولكنه تراجع عن قراره بعدما وافق مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور علي خوض الفريق معسكرين احدهما في برج العرب والأخر خارج مصر استعدادا للمباراة، حيث سيحدد كارتيرون عدد المباريات ومواعيدها وفقا لمواعيد المعسكرات ومكان إقامة المعسكر الخارجي.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز المعاون اعداد ملف كامل عن حالة كل لاعب وعرضه عليه قبل خوض الفريق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء ، وطلب كارتيرون ان يشمل الملف نتيجة القياسات البدنية والطبية التي خضع لها اللاعبون علي مدار الأيام الجارية.

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وخضعت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية وفحوصات بأحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبة و محمد الششتاوي ، حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن القياسات تتم على أعلى مستوى، مشيراً إلي أن الجميع خضع لقياسات طبية وبدنية، وفحوصات على القلب، كذلك وزن الجسم، وقوة العضلات، وصورة دم كاملة.

وأضاف أن كل لاعب قام بعمل القياسات والفحوصات بشكل منفصل دون وجود تجمعات على مدار ساعات اليوم بدءً من الصباح وحتي المساء، من خلال تقسيم الفريق إلى مجموعات على مدار 3 أيام.