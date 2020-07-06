شكرا لقرائتكم أحمد عبدالغني: الأهلي لم يخطئ مع حسام عاشور.. والزمالك نادي القرن الحقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد عبدالغني، نجم منتخبنا الوطني ومهاجم حرس الحدود السابق، إن الأهلي لم يخطأ في التعامل بملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بتوجيه الشكر له، وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي وجد أنه لن يحقق أي استفادة منه في الفترة المقبلة لذلك قرر الاستغناء عنه".
وعن رحيل أحمد فتحي، أشار: "فتحي لاعب كبير ولكنه لم يرحل بسبب عدم مشاركته كما قال، إنما رحل لأسباب مالية فقط".
أحمد عبدالغني: الزمالك نادي القرن الحقيقي وهحتفل معاهم.. وال9 أكبر من ال7 زي ما أتعلمنى في المدرسة
وأضاف أحمد عبدالغني، نجم منتخبنا الوطني ومهاجم حرس الحدود السابق، إن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعدد البطولات في القرن العشرين.
وقال أحمد عبدالغني: "سأشارك في احتفالية نادي القرن التي سيعقدها الزمالك يوم 9 يوليو المقبل".
وتابع: "الزمالك حقق 9 بطولات بينما حقق الأهلي 7 فقط، وزي ما علمونا في المدرسة ال9 أكبر من ال7".
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