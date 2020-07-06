شكرا لقرائتكم الحسيني سمير: الزمالك متقدم على جميع أندية مصر فى ألعاب الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الحسيني سمير، نجم نادي الزمالك لكرة السلة سابقا، إنه كان يرفض ارتداء قميص النادي الأهلي البحريني، في مصر، خلال احترافه، وأكد الحسيني سمير في تصريحات تلفزيونية: "رفضت ارتداء قميص الأهلي البحريني في مصر احتراما لجماهير نادي الزمالك، بسبب اسم النادي البحريني"

وتابع: "فريق سلة الزمالك انجح من الأهلي بلغة الأرقام والبطولات"، وأوضح الحسيني سمير، نجم نادي الزمالك لكرة السلة سابقا، إنه الزمالك هم ملوك الصالات.

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وأضاف الحسيني سمير: "الزمالك متفوق في ألعاب الصالات بشكل كبير عن جميع الأندية المصرية في جميع الألعاب".

وأشار إلى أن الزمالك متقدم على باقي الأندية في ألعاب الصالات بالمسافة بين الإسكندرية وحلايب وشلاتين".