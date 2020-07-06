شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلي والزمالك فى تحدي صعب أمام الوداد والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، صعوبة موقف قطبي الكرة المصرية فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك فى تحدي صعب أمام الوداد والرجاء، وما يزيد من صعوبتها هي أنها أصبحت من مباراة واحدة مثل مباريات الكأس الخاسر يودع البطولة".

وأضاف إبراهيم سعيد: "الزمالك والأهلي قبل توقف الكرة بسبب كورونا وصلوا لمرحلة عالية للغاية من ناحية الأداء والسرعة والتكتيك".

وكان إبراهيم سعيد، قال إن النادى الأحمر تقدم بعرض للتعاقد مع حازم إمام للرد على انتقاله لنادي الزمالك في هذا التوقيت.

Advertisements

وأضاف أن مسؤولي القلعة الحمراء تقدمو بعرض بقيمة 9 مليون جنيه في 3 سنوات لكابتن الزمالك وقتها للرد على إنتقالي لميت عقبة ولكنه رفض العرض.

قال لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مسؤولي القلعة الحمراء أخفو عرض هانوفر الألماني للتعاقد معه .

أضاف سعيد أن الأهلي أخفى عرض رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة.

وتابع :" أنني من أكثر اللاعبين المصريين إستقبالاً للعروض الأوروبية في هذا التوقيت".