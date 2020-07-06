شكرا لقرائتكم المعتصم سالم: الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي بمبارة الأهلي لتحديد بطل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المعتصم سالم ، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس هدف فلافيو في المباراة الفاصلة بين الأهلي والإسماعيلي في تحديد الفائز بلقب الدوري 2009، وقال لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق: لعبت على فلافيو كتير وعمره ما جاب مني هدف، وطلبت من المدرب في الماتش ده امسكه لكنه رفض، والمدير الفني أصر على أن زميلي داريو يمسكه في الكرات الثابتة ففوجئت بتسجيله الهدف ولست مسئولا نهائيا عنه.

وأكد لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تعرض الدروايش للظلم التحكيمي ، قائلا: الحكم ظلمنا يوماه بعدم احتساب هدف في مبارة الأهلي الفاصلة في تحديد الدوري.

وقال إن فرص جميع الفرق متساوية في الفوز بدوري أبطال أفريقيا ، لأن المستويات متقاربة، وندمت على رحيلي عن الإسماعيلي، وليس عدم الانضمام للأهلي أو الزمالك، وكثرة تغير مجالس الإدارة سبب عدم الاستقرار والفشل في التتويج بأي بطولة، والإدارة والموارد المالية من أسباب سقوط الإسماعيلي.

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وتابع، الأهلي والزمالك عرضوا ضمى في 2010 وعمري 30 سنة وأكلمت بعدها موسمين في الإسماعيلي ، وعرض الاهلى افضل من الزمالك بسبب الاستقرار والاهتمام من الإدارة حيث حدثني عدلى القيعي ومحمد عبد الوهاب والخطيب وفى الزمالك تكلم معي حسام وابراهيم حسن فقط ثم اشرف صبحي وعمرو الجنايني من بعدها مضيفا فضلت الاهلى على الزمالك عشان مفيش استقرار في الفلوس او النتائج

وتابع فوجئت بالخطيب تحدث معى هاتفيا بعد حسم الانتقال إلى الأهلي ولم احزن لعدم اتمامه، محمود الخطيب كلمني علشان انضم للأهلي ، وكنت أفضل اللعب للأهلي عن الزمالك في 2010 لهذا السبب رغم رغبة القطبين في ضمي، ورحلت عن نادى الاسماعيلي ولم أحصل على مستحقات موسم كامل.