شكرا لقرائتكم المعتصم سالم: ندمت على رحيلي عن الإسماعيلي وليس عدم الانضمام للأهلي أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المعتصم سالم، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق, ندمت على رحيلي عن الإسماعيلي، وليس عدم الانضمام للأهلي أو الزمالك، وأضاف لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات مع الإعلامى إبراهيم فايق، في برنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport، ندمت على ترك النادي الإسماعيلي، وكثرة تغير مجالس الإدارة سبب عدم الاستقرار والفشل في التتويج بأي بطولة.

وأضاف المعتصم سالم ، الأهلي والزمالك عرضوا ضمى في 2010 وعمري 30 سنة وأكلمت بعدها موسمين في الإسماعيلي ، وعرض الأهلى أفضل من الزمالك بسبب الاستقرار والاهتمام من الإدارة حيث حدثني عدلى القيعي ومحمد عبد الوهاب والخطيب وفى الزمالك تكلم معي حسام وإبراهيم حسن فقط ثم أشرف صبحي وعمرو الجنايني من بعدها مضيفا فضلت الاهلى على الزمالك عشان مفيش استقرار في الفلوس أو النتائج.

وتابع فوجئت بالخطيب تحدث معى هاتفيا بعد حسم الانتقال إلى الأهلي ولم احزن لعدم اتمامه، محمود الخطيب كلمني علشان انضم للأهلي ، وكنت أفضل اللعب للأهلي عن الزمالك في 2010 لهذا السبب رغم رغبة القطبين في ضمي، ورحلت عن نادى الاسماعيلي ولم أحصل على مستحقات موسم كامل

وروي بداياته مع الكرة قائلا لعبت في ناشئين السكة الحديد ثم نادى المعادن المعروف بعدها باسم جولدي ومنه الى الإسماعيلي لم أتمكن من الانتقال في الموسم الأول وانتقلت في الثاني ب 200 الف جنية فقط.

واستكمل سالم الإسماعيلي نجح في ضمى من جولدي مقابل 200 ألف جنية فقط

Advertisements

و فاروق جعفر هو من طلب ضمى للإسماعيلي وكان مديرا فنيا للدراويش وقتها

ولعبت عدة نهائيات مع الإسماعيلي في 9 مواسم وحزين لعدم التتويج بأى بطولة وجمهور الإسماعيلي ممتع واى لاعب يتمنى اللعب في قلعة الدروايش