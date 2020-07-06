شكرا لقرائتكم الغزاوي: مبادئ الأهلى منعتنا من العفو عن الحضري والخطيب خليفة حسن حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة الأهلى السابق إن مبادئ القلعة الحمراء منعتهم من عودة عصام الحضري حارس الفريق الأسبق بعد هروبه إلى نادي سيون السويسري، وأضاف الغزاوي فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر:" مجلس الأهلى برئاسة حسن حمدي تعرض لصغوط كبيرة لرفع الإيقاف عن عصام الحضري بعد هروبه ولكن مبادئ الأهلى التي تربينا عليها منعت ذلك".

وأكد الغزاوي أن محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى خليفة حسن حمدى الرئيس الأسبق فى الإدارة.

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وتابع :"الخطيب هو آخر أساطير النادي في التوقيت الحالي، فهو يُعد رمزًا للأهلاوية سواء عند أعضاء جمعية عمومية أو جماهير النادي".

وأكمل :"الانتخابات المقبلة ستكون الأسهل للخطيب عكس الانتخابات الماضية، وذلك بعد الانجازات الكبيرة التي حققها المجلس ".