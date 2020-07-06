شكرا لقرائتكم عماد فتحي: اقتربت من العودة لتدرييات المصري الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن عماد فتحي لاعب فريق المصري البورسعيدي عن اقتراب عودته للتدريبات الجماعية بعد شفائه من اصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقال فتحي فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد الله، اقتربت من الشفاء الكامل وساكون متواجد في التدريبات الجماعية قريبا".
وعن مسحة كورونا قال: خضعت لها مع فريقي وكل الأمور بخير.
وأكد: نعم مرتبط بايهاب جلال معنويا ولكني في النهاية لاعب محترف وعقدي ممتد مع فريقي لموسمين اخرين.
وأتم: اتمنى أن أعود بقوة، لم يتعجل أحد عودتي حتى لا يحدث لي مضاعفات.
واصل عماد فتحى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، البرنامج التأهيلى الأخير قبل العودة إلى التدريب على أرض الملعب، وذلك بعد شفائه من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا بمنتصف شهر يناير الماضى، لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين فى إجراء تلك الجراحة بأوروبا، الذى كان قد أجرى تلك العملية لعدد من اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود لاعب منتخب مصر الأوليمبى والنادى الأهلى.
كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى جمعت المصرى بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وهى المباراة التى أقيمت على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فى الأول من ديسمبر الماضى وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويخوض حاليًا عماد فتحى أخر مرحلة من التأهيل فى الجيم، على أن ينضم لتدريبات فريقه الجماعية التى ستعود قريبًا، وذلك بعد أسبوعين فقط حتى يتمكن اللاعب من نزول الملعب بشكل تدريجى.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد فتحي: اقتربت من العودة لتدرييات المصري الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.