شكرا لقرائتكم عماد فتحي: اقتربت من العودة لتدرييات المصري الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد فتحي لاعب فريق المصري البورسعيدي عن اقتراب عودته للتدريبات الجماعية بعد شفائه من اصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقال فتحي فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد الله، اقتربت من الشفاء الكامل وساكون متواجد في التدريبات الجماعية قريبا".

وعن مسحة كورونا قال: خضعت لها مع فريقي وكل الأمور بخير.

وأكد: نعم مرتبط بايهاب جلال معنويا ولكني في النهاية لاعب محترف وعقدي ممتد مع فريقي لموسمين اخرين.

وأتم: اتمنى أن أعود بقوة، لم يتعجل أحد عودتي حتى لا يحدث لي مضاعفات.

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