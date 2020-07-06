شكرا لقرائتكم محمد غدار: الأهلي أفضل حاجة حصلت بمسيرتي وواجهت نفس مصير "متعب وشوقي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال اللبناني محمد غدار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه سعيد بارتداء قميص النادي الأهلي وإن ذلك شرف لأي لاعب، وأكد غدار في تصريحات تلفزيونية: "انضمامي للأهلي أفضل شيء حصل طوال مسيرتي الكروية".
وتابع: "واجهت نفس المصير الذي واجهه عماد متعب ومحمد شوقي".
وأشار اللاعب اللبناني، إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة في القلعة الحمراء من أجل إثبات جدارته.
وأوضح غدار : "لم أتحدث مع حسام البدري وقتها وانتظرت الفرصة ولكني لم أحصل عليها نهائيا".
وأكمل: "لم تكن هناك كيميا بيني وبين حسام البدري لذلك لم أحصل على فرصتي".
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