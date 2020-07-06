شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف: الدوري شبه محسوم للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق أن بطولة الدوري المصري بنسختها الحالية باتت شبه محسومة للنادى الأهلى خاصة أن الفارق كبير مع المنافسين.

وتحدث عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 عن دفاع الأهلى عن عودة الدوري، قائلا :" من حق الأهلى أن يدافع عن عودة الدوري لأن من مصلحته عودة النشاط".

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وتابع لاعب الزمالك السابق عن تعامله مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى:" ندمت على التعامل مع اللجنة الخماسية".

وكان حسين عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى للمنتخب الوطنى للكرة النسائية، قد تقدم باعتذار عن أستكمال مهمته فى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتقدم بهذا الاعتذار بصورة رسمية إلى الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المشرفة على كرة القدم النسائية.