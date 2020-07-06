شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة كريم بامبو بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن النادى الأبيص لديه 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما أودي بحياة الألآف.

أضاف طبيب نادى الزمالك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 :" الزمالك لديه 3 إصابات بكورنا مقسمة إلى إدارى وفرد من الجهاز الطبي ولاعب".

وكشف أسامة حقيقة إصابة كريم بامبو، بفيروس كورونا قال :"بامبو، كان يتواجد خارج القاهرة في الفترة الماضية، ولم يتمكن من إجراء المسحة الطبية مع باقي اللاعبين"، مضيفا:"تمكنا من عمل المسحة لكريم بامبو، في المكان الذي يتواجد به، والنتيجة ستظهر غدا".

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وأشار :"محمد عواد، حارس الفريق، لن يعود للتدريبات قبل نهاية فترة العزل المنزلي التي تصل الى 14 يوما".