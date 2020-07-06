شكرا لقرائتكم كمونة: تفاهم الأهلي مع فايلر وراء تجديد عقده وعودة الدوري لصالح الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، قطع الشك باليقين بعد التجديد للقلعة الحمراء لمدة موسم،وقال كمونة فى تصريحات تلفزيونية: "جماهير النادي الأهلي تريد الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا سواء مع فايلر أو غيره، وهو مدير فني مميز والجميع أشاد بأداء الفريق تحت قيادته".

وأضاف: "تفاهم مجلس إدارة الأهلي مع فايلر وراء تجديد عقده، وأشعر بأن فايلر قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والموسم المقبل أيضًا".