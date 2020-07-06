شكرا لقرائتكم كمونة: تفاهم الأهلي مع فايلر وراء تجديد عقده وعودة الدوري لصالح الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، قطع الشك باليقين بعد التجديد للقلعة الحمراء لمدة موسم،وقال كمونة فى تصريحات تلفزيونية: "جماهير النادي الأهلي تريد الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا سواء مع فايلر أو غيره، وهو مدير فني مميز والجميع أشاد بأداء الفريق تحت قيادته".
وأضاف: "تفاهم مجلس إدارة الأهلي مع فايلر وراء تجديد عقده، وأشعر بأن فايلر قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والموسم المقبل أيضًا".
وأكد سمير كمونة، أن عودة بطولة الدوري العام فى مصلحة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال كمونة : "يجب أن يعود الدوري بالطبع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية اللاعبين وكافة العاملين بالمنظومة الرياضية".
وتابع: "عودة الدوري والنشاط الرياضى بشكل عام سيعود بالفائدة على المنتخب الوطنى وكذلك على الفرق الأربعة المشاركة فى البطولات الافريقية".
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