جوران وشايفر يدخلان حسابات الفجيرة

كشفت مصادر عن دخول الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس السابق، الى جانب الصربي جوران مدرب خورفكان السابق على خط التفاوض مع الفجيرة. ودشّن نادي الفجيرة إجراءات الفحص الطبي للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري، تمهيداً للعودة إلى التدريبات يوم 11 يوليو الجاري، في الوقت الذي لا تزال شركة الكرة بالفجيرة تدرس عدداً من السير الذاتية لأكثر من مدرب، بعد استبعاد فكرة التعاقد مع اليوناني كونتيس.على خط آخر، ثمنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، التي أثمرت عن حصول الشركة على ترخيص الأندية المحترفة.