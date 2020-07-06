شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تحسم اليوم كيفية عودة دورى السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد ظهر اليوم الأثنين ، اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا مع ممثلى أندية دورى الممتاز للسيدات من أجل مناقشة تصور عودة المسابقة بعد قرار عودة مسابقات اللعبة بدا من يوم 15 أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يقام الاجتماع فى المركز الصحفى لملعب كرة القدم باستاد القاهرة .

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى فى اجتماعها أول أمس استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل ، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات فى الفترة من بداية شهر يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

ومن جانبه أكد إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللحنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة على إلتزام الإتحاد بتطبيق الإجراءات الإحترازية و البروتوكولات المرسلة من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية فى عودة النشاط مجددا حفاظا على سلامة اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإداريين .

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