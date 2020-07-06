شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم "نمبر وان" مع أنديتهم غرباء فى المنتخب.. شيكابالا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق ملف النجوم المتألقين مع أنديتهم ولم يقدموا بصمة واضحة للمنتخب عندما طرح سؤالا على قناة أون تايم سبورتس ماذا قدم شيكابالا والخطيب للمنتخب حيث غاب هؤلاء اللاعبين عن ترك بصمة مع منتخب مصر على الرغم من التألق اللافت للنظر مع أنديتهم الأمر الذى دفع جماهيرهم للاعتزاهم بهم وتنصيبهم أساطير للنادى؟

يُصنف شيكابالا بأنه أحد أمهر اللاعببين، وهو دون شك واحد من الموهوبين بقوة في العصر الحديث للعبة في مصر لاعب نادي الزمالك لم يحظ بمسيرة قوية مع المنتخب المصري، إذ لم يلعب سوى 32 مباراة بقميصه. لمعرفة هؤلاء اللاعبين عبر سوبر كورة .. اضغط هنا Advertisements وكشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب فشل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدوري البرتغالي، قائلا فى تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا لاعب جيد ومميز، ولكن شخصيته لم تساعده على النجاح".

وكان شيكابالا خاض تجربة احتراف بائسة في البرتغال وعاد للزمالك مرة أخرى عام 2006 ومنذ 2006 حتى 2012، وعاصر شيكابالا عدة فترات مختلفة في الزمالك، حيث تعاقب على تدريبه عدة مدربين بعضهم فشل في استثمار موهبته واصطدم به، والبعض الآخر أخرج أفضل ما لديه لكن ظروف الفريق والنادي بشكل عام لم تكن لتساعده على تحقيق النجاح وحصد البطولات ففي كل هذه الأعوام لم يحصد سوى كأس مصر مرة وحيدة إلا أن عاد فى الفترة الحالية ليحاول أن ينقذ تاريخه الكروى بالفوز بالكونفدرالية الإفريقية مع الفريق رغم عدم وضع بصمة كبيرة له في البطول مقارنة بفرجاني ساسي وطارق حامد .